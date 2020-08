Baldegg – Un jeune de 18 ans se noie dans un lac lucernois Un jeune homme a coulé lors d’une baignade. Bien que ses amis aient donné l’alerte immédiatement, les secours n’ont pas pu le réanimer.

Le lac de Baldegg. KEYSTONE 1 / 1

Un jeune homme de 18 ans s'est noyé dimanche après-midi dans le Lac de Baldegg, dans le canton de Lucerne. Il n'est pas remonté à la surface après être entré dans l'eau.

Le ressortissant roumain s'était rendu au lac avec des amis, communique ce dimanche la police cantonale lucernoise. Il est allé se baigner peu après 13 heures. Au moment où il n'avait plus pied, il a alors soudainement disparu dans l'eau.

Le maître-nageur et des baigneurs ont immédiatement lancé des recherches, précise la police. La victime a été retrouvée quelques minutes plus tard à une profondeur de six à huit mètres. La réanimation n'a pas fonctionné et le malheureux est décédé.

ATS/Marion Moussadek