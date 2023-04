Gare de St-Légier-Village (VD) – Un jeune disant au revoir à un ami meurt happé par un train Un homme a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi après avoir été heurté par un train circulant sur la ligne Vevey-Blonay. Etonam Ahianyo



L’enquête sur le drame a été confiée aux gendarmes du poste de Vevey, en collaboration avec les inspecteurs de la police scientifique. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Un jeune homme âgé de 20 ans a trouvé la mort en gare de St-Légier-Village (VD) dans la nuit de vendredi à samedi, annonce un communiqué de la police vaudoise.



Alors que le train qui dessert la ligne Vevey-Blonay venait de démarrer de cette gare vaudoise, la victime aurait couru à côté du train afin de dire au revoir à un ami. Pour une raison indéterminée, le vingtenaire a perdu l’équilibre avant de chuter entre le quai et les voies de chemin de fer. Le train l’a happé alors qu’il se dirigeait en direction de Blonay.

Des témoins ont immédiatement avisé les secours. Malgré une prise en charge rapide et une tentative de réanimation, la victime n’a pas survécu. Elle est décédée sur place. Il s’agit d’un ressortissant anglais, domicilié en Valais.



Le Ministère public a été informé et le procureur de service a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances du drame. Les investigations ont été confiées aux gendarmes du poste de Vevey, en collaboration avec les inspecteurs de la police scientifique.

