Justice zurichoise – Un jeune homme est condamné pour avoir assassiné un SDF Le prévenu, qui souffre d’un trouble de la personnalité, sera interné pendant 20 ans après avoir roué de coups un sans-abris endormi sur un banc.

Un homme a assassiné un sans-abris endormi, au petit matin du 19 septembre 2021 (photo d’illustration). KEYSTONE/Martial Trezzini

Le Tribunal de district de Zurich condamne un homme de 21 ans à vingt ans de prison pour avoir assassiné un sans domicile fixe en septembre 2021. Il commue sa peine en mesure de thérapie stationnaire en milieu fermé. Le prévenu souffre d’un trouble de la personnalité.

L’affaire remonte au petit matin du 19 septembre 2021. Le jeune homme se trouve alors sur le chemin du retour à son domicile après être sorti en boîte durant la nuit. Il voit un SDF dormant sur un banc dans son sac de couchage, l’insulte et le roue de coups de poing et de pied jusqu’à ce qu’il en meure. Il filme son acte avant d’en partager les images.

Face à la Cour, l’accusé a dit avoir voulu d’abord dévaliser sa victime sans le sou et avoir agi par frustration, sous l’effet de la cocaïne et de l’alcool. Peu avant son acte assassin, il avait notamment brisé une vitre de voiture et mis le feu à un container.

«Petit internement»

Dans son jugement rendu mercredi, le tribunal reconnaît le prévenu coupable d’assassinat et d’autres délits. L’expertise psychiatrique ayant attesté d’une diminution de responsabilité en raison d’un grave trouble de la personnalité, la Cour a commué la peine en thérapie stationnaire. Elle a suivi ainsi l’avis de l’accusation et de la défense.

L’accusé n’en sortira que lorsqu’il ne représentera plus un danger. Cette mesure est aussi appelée «petit internement» dans le jargon juridique.

ATS

