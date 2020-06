Lausanne – Un jeune homme poignardé à Ouchy Malgré les appels au secours de passants, la victime a succombé à ses blessures, dans la nuit de dimanche à lundi. Alain Detraz

Le parking souterrain de la Navigation, à Ouchy, a été le théâtre d’une sanglante altercation. Dimanche soir, vers 21 h 30, des passants ont appelé les secours après avoir découvert le corps inanimé d’un homme d’une trentaine d’années. Selon la police de Lausanne, le jeune homme n’a pas pu être réanimé. Il aurait succombé à des blessures provoquées par une arme blanche.

La police indique, dans son communiqué, que la victime n’a pas encore été formellement identifiée. On sait toutefois qu’il est d’origine gambienne. «L’auteur des faits n’a pas non plus été identifié, même si nous avons des pistes», précise Antoine Golay, porte-parole de la police municipale. Celle-ci lance d’ailleurs un appel à témoins. Toute personne susceptible d’apporter des indications sur ce drame est priée de les communiquer à la police, au 021 315 15 15.