Histoire insolite – Un jeune sanglier «chou» s’est approché d’un peu trop près L’animal apprivoisé s’est fait la malle pour mieux approcher les habitants d’un village jurassien. Il a été abattu, selon la loi. Sébastien Jubin

L’animal cherchait le contact entre Bassecourt et Montavon. DR

C’est un samedi tout à fait normal qui attend la famille Braichet en ce début avril. Line, Martin et leurs filles Lana (5 ans) et Laïs (3 ans) se rendent en forêt pour le spectacle de printemps de la petite dernière. Un pique-nique, des rires, de la convivialité, tout y est pour débuter un beau week-end familial.



Trop gentil

En voiture, sur le chemin du retour, entre les villages de Bassecourt et de Montavon (JU), le père de famille aperçoit un jeune sanglier. Il s’arrête et toute la petite tribu sort du véhicule. Ni une, ni deux, le papa immortalise l’instant. «Je voulais simplement faire une photo. Ce n’est pas tous les jours qu’on se retrouve nez à nez avec le groin d’un sanglier», rigole-t-il. Un couple avec des enfants à vélo remarque la scène. Et oh, surprise, le jeune sanglier, peu farouche, s’approche toujours plus près. Il cherche le contact, se met à jouer avec le chien de la ferme voisine.