Prévention des escroqueries – Un job de rêve sur Twint peut cacher du blanchiment d’argent La police met en garde contre des petits boulots pour lesquels on met à disposition son compte en banque ou Twint. La victime peut alors se retrouver complice pour blanchiment d'argent. Julien Culet

Les victimes pensent pouvoir gagner beaucoup d’argent depuis chez elles. DR

Appâtés par un travail facile, à domicile et pouvant rapporter gros, des jeunes suisses se retrouvent accusés d’être complices de blanchiment d’argent. La police vaudoise, via le compte Tik Tok «eCop François», met en garde contre le phénomène des «money mules», sur la plateforme de paiement Twint en particulier. Devenu un outil de la vie courante, ce moyen suisse de transfert de monnaie donne un sentiment de sécurité puisque relié à un compte bancaire et à un numéro de téléphone.