Footing connecté – Un jogging avec Brélaz, Morisod et Constantin Lausanne a lancé deux parcours didactiques de 6,7 et 9,5 km pour bouger durant la pandémie. Le second est agrémenté des imitations de Yann Lambiel. Pierre-Alain Schlosser

Yann Lambiel a lui-même parcouru les 9,5 km de la «Requinquante», histoire de permettre aux personnalités auxquelles il prête sa voix d’être le plus pertinentes possibles. DR

Dur dur de se remettre en mouvement au mois de mars. Mais quand on vous appâte avec des imitations de Yann Lambiel et des anecdotes sur la ville de Lausanne, on aurait plus facilement tendance à mordre à l’hameçon. Allier culture, humour et course à pied est un défi dans lequel la Ville de Lausanne s’est lancée avec une certaine audace.

Depuis une semaine, deux tracés de longueurs et de difficultés différentes sont proposés aux amateurs de balades et de course à pied. Il suffit de s’inscrire à l’adresse escapadeslausannoises.ch et de télécharger l’application Runnin’City sur son smartphone et le tour est joué!