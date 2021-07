Loterie – Un joueur décroche le jackpot de l’Euro Millions Un veinard empoche 85,4 millions de francs après avoir trouvé la combinaison gagnante au tirage de l'Euro Millions vendredi.

Pour gagner, il fallait jouer les numéros 9, 14, 29, 38 et 49, ainsi que les étoiles 7 et 10. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi et a empoché 85,4 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 9, 14, 29, 38 et 49, ainsi que les étoiles 7 et 10.

Lors du prochain tirage mardi, 19 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

ATS

