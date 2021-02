Vous est-il déjà arrivé de demander à vos amis où ils partent en vacances ces prochains jours et d’avoir reçu pour toute réponse, au mieux un sourcil levé, au pire, une cascade de remarques virulentes sur l’incongruité de votre question là, en ce moment, non mais, tu te rends compte?

J’en ai fait dernièrement l’expérience avec mon entourage et elle m’a laissée dubitative. Sans surprise, on m’a fait comprendre que non, on ne partait pas, qu’on allait tous se montrer solidaires avec nos gouvernements et notre économie, que c’était la moindre des choses, et que de toute façon, qui a envie de partir sur une plage grecque si c’est pour se faire tester à l’entrée, porter un masque, errer entre les parasols désertés et les rangées de boîtes de nuit fermées, pour finir en quarantaine au retour?

«Officiellement, voyager, c’est mal.»

Oui, sauf que. Sauf que peu après ce sondage improvisé, je suis allée me faire tester. Et quand l’infirmière a relevé au passage que j’étais quasi sa seule PCR de la journée pour des raisons professionnelles, j’ai tiqué. Et les autres alors? Pour les vacances, ils ne viennent que pour ça, voyons, m’a-t-elle répondu.

Récapitulons: officiellement, voyager, c’est mal. Certains pays comme la Belgique n’y vont pas par quatre chemins et l’interdisent à leur population. Pour les autres, l’écrasante majorité se couvre en exigeant des tests à la descente d’avion ou de ferry, et en appelle à la responsabilité individuelle. Un peu comme on demanderait aux enfants de ne pas décevoir leurs parents.

En parallèle, ce sont ces mêmes pays qui ouvrent leurs musées, leur Colisée, leur Acropole, leurs restaurants, et proposent au touriste déprimé une grosse rasade du monde d’avant. La raison économique reprend le dessus. Et «flexibilité» est devenu le maître-mot des compagnies aériennes, des hôtels, des tour-opérateurs. Tous les deux jours, des sites internet larguent, dans notre confinement en pyjama, le top 10 des plus belles destinations de la planète. N’attendez plus. Saviez-vous qu’il ne faut pas de test pour la Tanzanie? Ni pour le Mexique où la mer est à 28? Qu’à Madrid, on peut se faire une toile et boire un verre après? Et que Michel-Ange vous attend depuis ce lundi au Vatican?

Passeport vaccinal, planche de salut?

Une époque schizophrénique s’offre au voyageur qui sommeille en nous. On peut partir, mais on ne doit pas. Il faut rester, mais on ne veut pas. Et si on part quand même et que ça se passe mal, on vous avait prévenus. Et pour Pâques? On réserve? Allez, clique. On pourra toujours annuler. Et cet été? Ciel, où irons-nous cet été?

Le passeport vaccinal sera peut-être notre salut. Ce sésame officiel nous permettra, un jour, de partager en toute bonne conscience nos clichés du bout du monde. Parce que franchement les amis, vos photos de randonnées en peau de phoque et de chevreuils aux abois, j’en peux plus…