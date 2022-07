Guatemala – Un journaliste critique du gouvernement arrêté Le journaliste Ruben Zamora a été arrêté vendredi par la police du Guatemala. Le journaliste accuse certains membres des autorités de corruption.

La police devant le domicile du journaliste Ruben Zamora. AFP

La police guatémaltèque a arrêté vendredi le journaliste José Ruben Zamora, fondateur du quotidien El Periódico, qui a accusé le président Alejandro Giammattei et la procureure générale Consuelo Porras de corruption.

Ruben Zamora a été arrêté à son domicile dans le sud de la capitale dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent, a déclaré à l’AFP Juan Luis Pantaleón, porte-parole du parquet. «Il a été arrêté dans le cadre d’un potentiel cas de blanchiment d’argent. Ceci n’est pas lié à son travail de journaliste, mais en tant qu’homme d’affaires», a assuré Juan Luis Pantaleón.

La police et les procureurs ont également perquisitionné le siège du journal, ce que la rédaction a dénoncé comme étant des représailles liées à des articles accusant le gouvernement et Consuelo Porras de corruption. «La procureure générale [Consuelo Porras] a matérialisé les menaces proférées à l’encontre du président d’El Periódico. Ils ne nous feront pas taire», a réagi le journal sur ses réseaux sociaux.

En septembre dernier, l’Association interaméricaine de la presse (IAPA) a condamné la décision de la justice guatémaltèque d’ouvrir une enquête sur El Periódico pour avoir publié un témoignage accusant Consuelo Porras de corruption. En juin, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a ajouté le Guatemala à la liste de pays qui connaissent de graves violations des droits de l’homme. Cuba, le Venezuela et le Nicaragua figurent également sur celle-ci.

Le parquet, sous la direction de Consuelo Porras, a été mis en cause pour avoir arrêté et poursuivi plusieurs juges et procureurs anti-mafia. La procureure a été sanctionnée par Washington et inclue dans la Liste Engel de personnalités «corrompues et anti-démocratiques» identifiées par les États-Unis.

AFP

