Voici cinquante ans, à la fin d’une décennie novatrice et optimiste, le collège lausannois de l’Élysée entreprenait une vaste expérience de participation. L’école vaudoise était alors propulsée par un puissant vent de réforme. Les partis politiques étaient unanimes à vouloir la démocratiser et la moderniser, l’État s’apprêtait à créer à Vevey et à Rolle deux «zones pilotes» pour y tester des structures nouvelles. De son côté, le Collège de l’Élysée, avec le soutien de l’influent secrétaire général du Département de l’instruction publique, créait les premiers cours «à option obligatoires», de la construction d’une fusée à l’informatique naissante. C’était le banc d’essai d’une pédagogie moins hiérarchique, plus participative, plus active.

Mais, dans la foulée de Mai 68, la contestation gronde. L’extrême gauche trotskiste ou maoïste distribue ses publications à la sortie des classes («La Brèche», «Zéro de conduite», «Le Petit Livre rouge de l’écolier») et organise dans les rues de Lausanne de grandes manifestations tapageuses. Un élève de l’Élysée, quel scandale, prononce un réquisitoire contre l’école du haut de la chaire de la cathédrale lors de la cérémonie des promotions.

«La participation consiste surtout pour les maîtres à partager volontairement une parcelle plus ou moins grande de leur liberté pédagogique.»

C’est dans ce climat prérévolutionnaire que le collège de l’Élysée obtient un statut expérimental qui lui permet de mettre en œuvre la participation des élèves, concept devenu familier après Mai 68, mais dont personne ne savait au juste ce qu’il recouvrait, réponse réformiste aux révolutionnaires d’extrême gauche.

Au-delà d’un conseil et d’un comité des élèves élus, la participation consiste surtout pour les maîtres à partager volontairement une parcelle plus ou moins grande de leur liberté pédagogique, en associant leurs élèves à des décisions qu’ils avaient l’habitude de prendre seuls: règles de vie de la classe, choix de sujets d’étude et de buts de voyages, résolution de conflits, calendrier des travaux écrits, attribution des notes, évaluation périodique du travail et du comportement. De ce partage naissent des relations humaines plus heureuses et une pédagogie plus dynamique qui rendent les élèves plus responsables et actifs.

Participation des élèves

L’expérience de l’Élysée a mis en évidence les conditions d’une vigoureuse participation des élèves. D’abord, il faut que les autorités scolaires et les enseignants reconnaissent qu’elle est nécessaire pour rendre l’école vivante et féconde, qu’ils privilégient la relation pédagogique plus que la technique.

Ensuite, pour que l’enseignant puisse partager avec ses élèves une fraction de son pouvoir, encore faut-il qu’il dispose effectivement de la possibilité de faire des choix pédagogiques significatifs. Or, sa liberté de décision s’est à l’évidence amenuisée au cours des années, sous l’effet du contrôle de plus en plus précis des autorités. Il faut enfin qu’un «droit à la différence» soit reconnu aux établissements aussi bien qu’aux classes, ce qui ne va pas dans le sens de la conception actuelle de l’égalité de traitement. Cependant, les traces de la démarche élyséenne sont encore visibles dans la loi scolaire vaudoise et dans le Plan d’études romand (PER).

Mais l’apport principal de l’OP-ELY (Opération Élysée) est sans doute la mutation qu’elle a proposée dans le regard des adultes sur les élèves, reconnus comme des partenaires. Même en l’absence d’un fort soutien institutionnel, chaque enseignant conserve aujourd’hui la possibilité de s’engager dans cette voie.

Philippe de Vargas Afficher plus Ancien directeur du Collège de l’Élysée

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.