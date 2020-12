Villa vendue à l’insu de sa propriétaire – Un juge à la retraite condamné en appel Une partie des faits sont prescrits et les juges écartent toute intention du prévenu de s’enrichir sur le dos de son ex-compagne. Fedele Mendicino

En novembre 2019 l’ ancien juge a été condamné par le Tribunal de police pour gestion déloyale, faux dans les titres et abus de confiance. Patrick Tondeux

Une femme racontait dans nos colonnes en 2015 avoir découvert deux ans plus tôt que sa maison avait été vendue aux enchères pour 100’000 fr. Le tout sans avoir vu un seul papier de la banque, ni aucun commandement de payer de la part de l’Office des faillites. Elle reprochait alors à son compagnon de lui avoir caché, par exemple, des courriers bancaires et des actes de poursuite.

En novembre 2019, ce dernier, un ancien juge, a été condamné par le Tribunal de police pour gestion déloyale, faux dans les titres et abus de confiance en relevant qu’il avait voulu s’enrichir. Selon nos renseignements, les juges d’appel écartent aujourd’hui ce dessein d’enrichissement et une partie des faits tombent sous le coup de la prescription. La peine ne change pas: 16 mois de prison avec sursis et 4000 fr. de tort moral. L’homme doit rembourser 800’000 fr. de dommage matériel à son ex-compagne, que nous appellerons Sonia.