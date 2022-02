États-Unis – Un juge décide que Trump doit témoigner dans une enquête Jeudi, la justice américaine a estimé que l’ancien président Donald Trump devait bel et bien s’expliquer sur ses pratiques fiscales.

Le camp Trump n’a pas eu grâce aux yeux de la justice. Reuters

Un juge new-yorkais a décidé, jeudi, que Donald Trump et deux de ses enfants, Donald Trump Jr. et Ivanka, devaient témoigner dans le cadre de l’enquête civile sur les pratiques fiscales de son groupe menée par la procureure de l’État de New York. Après une audience par visioconférence, le juge a rejeté la requête du camp Trump de faire annuler la demande de témoignage qui émanait de la procureure Letitia James.

En conséquence, le juge Arthur Engoron a ordonné à Donald Trump de «venir déposer dans les 21 jours à compter de cette décision», jeudi, soit d’ici au 10 mars. Un ordre qui s’applique aussi à ses enfants. Le 45e président des États-Unis (2017-2021) peut faire appel de cette décision.

«Preuves significatives»

Dans le cadre de cette enquête, ouverte en 2019, la procureure Letitia James, membre du parti démocrate, avait annoncé en janvier «avoir mis au jour des preuves significatives qui laissent penser que Donald J. Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé nombre d’actifs», afin d’obtenir des prêts d’une part, et de payer moins d’impôts d’autre part.

«La justice l’a emporté», s’est immédiatement félicitée Letitia James dans un communiqué, jugeant que «personne n’est au-dessus des lois».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.