Liaisons dangereuses? – Un juge paie plus de 20’000 francs à son parti pour siéger

Un juge paie plus de 20’000 francs à son parti pour siéger

L’initiative populaire sur la justice, qui passera au vote le 28 novembre, réussit un exploit peu banal. De l’UDC au PS, elle fait l’unanimité dans tous les partis. L’unanimité… contre elle.

Pourtant, l’initiative, qui veut élire les juges fédéraux par tirage au sort, pose des questions intéressantes sur la proximité, malsaine ou non, entre les partis et la justice. Est-il normal que les juges doivent plus ou moins verser une contribution annuelle au parti qui les présente à l’Assemblée fédérale pour pouvoir exercer leur fonction?

À l’inverse, l’initiative ne noircit-elle pas le tableau? Les partis encaissent-ils des sommes astronomiques en «trayant» leurs magistrats sous peine de ne pas les réélire? C’est ce que nous avons voulu savoir.