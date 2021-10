Patinage artistique – Un juge russe cible un champion français en raison de son homosexualité Le juge international Alexander Vedenin trouve que les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron patinent très bien, mais «froidement». La faute à «l’orientation sexuelle non traditionnelle» du patineur. Jean Ammann

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, lors de leur victoire à Espoo, en Finlande: «Les Français patinent avec classe, mais sont froids», a déclaré un juge international, le Russe Alexander Vedenin, en faisant allusion à «l’orientation sexuelle non traditionnelle» du Français. AFP

Guillaume Cizeron, lorsqu’il évoque ses numéros de danse sur glace avec Gabriella Papadakis, parle «d’une parade amoureuse». Le 10 octobre, pour leur retour à la compétition, après vingt mois d’absence, les quadruples champions du monde français avaient remporté le Finlandia Trophy, qui se disputait à Espoo. Un exploit qui avait laissé pantois le juge international Alexander Vedenin.

À la télévision russe Match TV, il avait fait cette déclaration, où la louange se teintait de sous-entendus: «Les Français Papadakis et Cizeron sont très bons. Pendant leur absence, ils ont continué à patiner, ont amélioré leur vitesse et gagné en condition physique. Ils ont magnifiquement patiné. Et seront difficiles à battre. Il faudra jouer sur une idée de la danse, de nouveaux éléments, ainsi que des sentiments. Les Français patinent avec classe, mais sont froids. Le partenaire n’a pas une orientation sexuelle traditionnelle et il ne peut pas le cacher. Sinitsina et Katsalapov peuvent exprimer le véritable amour, comme l’an dernier, et cela peut les amener à la victoire.»