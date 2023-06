Mort de Mike Ben Peter – Un jugement qui génère colère et embarras Pluie de réactions à la suite de l’acquittement ce jeudi des six policiers lausannois. La famille du défunt était exaspérée, mais ferme. La défense, soulagée et gênée. Dominique Botti

La veuve de Mike Ben Peter (d.) et son avocat Simon Ntah, ont quitté la tête haute la salle de Longemalle à Renens. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La veuve et le frère de Mike Ben Peter ont gardé la tête haute jusqu’au bout. Après l’annonce de l’acquittement ce jeudi, les proches du défunt – certains étaient en pleurs – et leur avocat Simon Ntah ont quitté calmement la salle de Longemalle à Renens. À l’extérieur, ils ont fendu la foule de manifestants, venus afficher leur soutien, fait une déclaration, puis ont disparu dans la ville. Le défenseur genevois n’a rien dit, laissant entendre qu’il voulait réserver ce moment à la famille, au deuil. Il a toutefois déjà affirmé qu’il compte continuer le combat: un appel est donc possible.