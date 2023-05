Résidences secondaires – Un juteux business vide les stations de leurs habitants Selon une étude, des milliers de logements habitables à l’année dans le centre des stations sont revendus en résidences secondaires. Les locaux en pâtissent. Julien Wicky

À Verbier comme dans d’autres stations, sous l’effet de la hausse des prix, plusieurs propriétaires ont revendu des logements habités à l’année qu’ils possédaient au cœur de la station. Ce sont désormais des résidences secondaires aux prix inaccessibles pour les locaux. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche



On aurait pu croire que l’affaire était un épiphénomène, c’est en fait une situation préoccupante qui frappe les destinations touristiques. Dans le cœur de ces stations, de nombreux appartements sont traditionnellement occupés à l’année. Or sous l’effet de l’envolée des prix, ceux-ci sont désormais revendus en résidences secondaires dont la valeur est bien plus élevée que les logements à l’année.