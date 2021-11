Dans ma rue – Street food d’ici – Un kebab à la plancha à deux pas de la gare À Lausanne, le traiteur et boucher marocain Swisshalal propose une forme de kebab unique dans la capitale romande. Maxime Kissou

Deux exemples de kebabs proposés par Swisshalal: à gauche, la version avec merguez, à droite celle au kefta, des boulettes de viande de bœuf. Maxime Kissou

Où: Avenue Louis-Ruchonnet 9, 1003 Lausanne

Quoi: Avant toute chose, il est important de relever la qualité de l’accueil de ce chaleureux traiteur marocain: par temps froid, on vous propose, dès votre arrivée et gratuitement, un gobelet de thé bien chaud et aux saveurs exquises. Un geste hospitalier bienvenu.

Swisshalal se décline en plusieurs propositions de restauration rapide. Vous y trouverez majoritairement des kebabs ou des tacos français, mais aussi des plats plus typiques du Maghreb, comme des tajines par exemple.

Nous avons porté notre intérêt sur les kebabs, pour la simple et bonne raison qu’ils proposent une formule différente des autres échoppes de la région. Chez Swisshalal, il n’y a pas de broche de viande, ni faite maison ni industrielle. Pas de rasoir non plus et aucun grill à l’horizon.

Tout est cuisiné à la plancha. Le client peut choisir entre différentes viandes, comme des merguez, du poulet, des brochettes de bœuf-agneau ou encore des rognons ou du foie d’agneau. La viande, fraîche, est exposée dans le présentoir et est grillée minute sous vos yeux. Le pain est chauffé au gril pendant ce temps. Vous pouvez ensuite, bien évidemment, choisir vos garnitures.

Dernière particularité, le sandwich comprend des frites également, à la manière d’un «grec», invention française qui, au même titre que les tacos, rencontre un certain succès à l’exportation dans nos contrées.

Quand: Ouvert du lundi au jeudi ainsi que les samedis et dimanches de 9 h à 20 h, le vendredi entre 9 h et 12 h 30 puis entre 14 h et 20 h.

Combien: Comptez entre 10 et 16 francs pour le salé, allant de la pastilla ou du taco français au couscous ou au tajine en passant par le kebab.

On vous recommande: Les kebabs sont délicieux et généreux, vous apprécierez la qualité de la viande grillée minute. Pour qui souhaite vivre un dépaysement le temps d’un repas, leurs tajines (à consommer sur place) sont excellents.

Un petit truc pour la route: Un petit dessert s’impose en fin de repas. Baklavas ou cornes de gazelle, faites à l’orientale, apporteront une touche sucrée au miel à votre repas.

Maxime Kissou est journaliste stagiaire. Il travaille pour le multimédia et la rubrique vaudoise. Diplômé de l'Académie des Médias et du Journalisme (AJM) de l'Université de Neuchâtel, il a aussi exercé à la RTS et au Courrier, ainsi que pour Le Nouvelliste, La Côte et Arcinfo. Plus d'infos

