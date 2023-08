Trail – Un Kényan et une Américaine vainqueurs à Zinal Philemon Ombogo a remporté la 50e édition de la célèbre course de montagne Sierre – Zinal. Rémi Bonnet a abandonné. Chez les dames, victoire de Sophia Laukli.

Philemon Ombogo a remporté la mythique course Sierre – Zinal. AFP

Le Kényan Philemon Ombogo, 21 ans, a remporté ce samedi la 50e édition de la célèbre course de montagne Sierre – Zinal en 2 heures 27 minutes et 27 secondes, devant son compatriote Patrick Kipngeno, arrivé deuxième.

Ombogo, vice-champion du monde de course de montagne, a devancé à la mi-course Kipngeno, favori et spécialiste de la montée, pour terminer avec 1 minute et 25 secondes d’avance, lors du célèbre trail suisse, largement dominé cette année par le Kenya.

L’Ougandais Kevin Tibbet a complété le podium masculin à plus de cinq minutes du duo de tête. Le Suisse Rémi Bonnet, chouchou du public du canton du Valais et également favori au départ, a abandonné à une dizaine de kilomètres de l’arrivée.

Le record de l’épreuve, établi en 2019 par la légende espagnole du trail Kilian Jornet (2 heures 25 minutes et 35 secondes), reste d’actualité.

Chez les femmes, c’est l’Américaine Sophia Laukli qui s’est imposée en 2 heures 53 et 17 secondes, devant deux Kényannes.

Depuis cinq ans, Sierre – Zinal fait partie de la Golden Trail World Series, l’un des circuits de référence du trail regroupant six courses au format «court» (entre 21 et 42 km) et au dénivelé important.

Avec 31 km de tracé et 2200 m de dénivelé positif, Sierre – Zinal fait partie des courses de montagne les plus célèbres du monde. Créée en 1974, l’épreuve célébrait cette année sa 50e édition.

AFP

