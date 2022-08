Pénurie dans les casernes – Un label encourage les entreprises à recruter des pompiers Pour faire face à la diminution du nombre de sapeurs en journée, les instances de plusieurs cantons romands veulent sensibiliser les patrons afin qu’ils facilitent l’engagement de leurs employés en cas d’alarme. Karim Di Matteo

Pour regarnir les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, les instances cantonales romandes du service du feu misent sur la responsabilisation des patrons par le biais de la «Charte Employeur». En la signant, ceux-ci s’engagent à libérer l’employé en cas d’alarme ou d’exercice. Laurent Guiraud.

Dans leur lutte contre l’inexorable érosion des effectifs de pompiers, les instances cantonales de défense incendie entendent convaincre les entreprises de devenir des alliées et non des embûches. «Employeur partenaire», c’est le nom du nouveau label lancé ce mardi par les cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel et Vaud.

La conférence de presse s’est tenue à Bex, dans les locaux de la société Sécuretude, l’une des quatre à avoir franchi le pas de ce partenariat et à avoir paraphé la «Charte Employeur». Les signataires auront en commun d’avoir embauché au moins un sapeur-pompier volontaire (ceux-ci constituant 98% des effectifs) et de faciliter son engagement lors d’une alarme ou d’un exercice.

Problème en journée

«Le problème se pose moins en termes de nombre global de sapeurs-pompiers qu’en termes de disponibilité en journée, explique François Iff, instructeur cantonal vaudois. Vaud, par exemple, compte environ 5000 sapeurs, dont 2400 mobilisables pour du premier secours, mais seulement 600 à 800 en journée.»

La base du problème semble identifiée: au-delà de la crise des vocations et autres facteurs d’époque, les patrons rechignent à laisser partir des employés sur leur temps de travail, même pour la bonne cause. «D’où l’intérêt de les convaincre de la plus-value que constitue un sapeur-pompier au sein d’une entreprise», selon Maxime Franchi, inspecteur cantonal de défense incendie et secours Neuchâtel. À l’entendre, celle-ci a tout à y gagner en employant des personnes «pouvant apporter leurs valeurs saines et leurs compétences en matière de prévention, premiers secours, organisation, discipline, volonté et leadership.»

«Une fausse image»

«Certains sapeurs-pompiers craignent de parler de leur engagement à leur employeur, de peur de ne pas être embauchés, regrette pour sa part Thierry Charrey, président de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers. Il y a une fausse image, qui vient peut-être de France avec ses pompiers professionnels, à propos des temps d’engagement. Les patrons ont l’impression qu’un sapeur-pompier devra intervenir plusieurs fois par semaine. Or, on parle en moyenne de quelques heures par année.» Et d’ajouter que «plus des sapeurs seront embauchés, moins chacun d’entre eux aura d’heures d’engagement».

Pour Maxime Franchi, l’objectif à terme est une «coordination romande» autour du label. Selon le Neuchâtelois, les discussions avec les cantons de Genève et du Valais, qui n’ont pour l’heure adhéré qu’au principe, seraient en bonne voie dans ce sens.

