La victime

Photo non datée du petit Grégory Villemin, tué à l’âge de 4 ans, le 16 octobre 1984. Son corps avait été retrouvé le soir même dans une rivière à quelques km de son domicile des Vosges (F), pieds et poings liés par des cordelettes et son bonnet rabattu sur le visage.

AFP