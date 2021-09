Portrait de Michel Racloz – Un laïc sera la voix de l’évêque Pour la première fois, le chef de l’Église catholique vaudoise n’est pas prêtre. De la place des femmes à l’homoparentalité, il partage une certaine ouverture. Chloé Din

Dès le 1 er septembre, c’est Michel Racloz, un laïc, qui prend pour la première fois la tête de l’Église catholique du canton de Vaud. FLORIAN CELLA

N’en déplaise à une histoire chevillée à la Réforme, c’est la première confession en terre vaudoise. Le canton de Vaud catholique, ce sont 181’000 croyants – 42’000 de plus que dans l’Église évangélique réformée – et 240 agents pastoraux, dont 75 prêtres. Quand on suggère qu’il sera désormais leur «patron», Michel Racloz écarte le terme d’une grimace.

Avant lui, des évêques

C’est une première. Depuis le 1er septembre, le chef de l’Église catholique du Canton de Vaud est un laïc. Renanais, 52 ans, marié et père de trois enfants, il tourne la page d’une lignée de prélats dont le titre évoquait les arcanes d’une institution millénaire: vicaire épiscopal. Michel Racloz, lui, sera «représentant de l’évêque pour la région diocésaine de Vaud». Le rôle est le même, mais l’étiquette change. Tout comme l’époque.