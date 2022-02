Hockey sur glace – Un Lausanne de caractère renverse Ambri Pour leur retour à la compétition, les Lions se sont imposés (3-2) devant Ambri mardi soir à la Vaudoise aréna. De quoi lancer idéalement le sprint final en vue des séries éliminatoires. Chris Geiger

Les joueurs du Lausanne HC à la fête. keystone-sda.ch

Lausanne espérait véritablement lancer sa saison mardi soir avec la réception d’Ambri à la Vaudoise aréna. La formation de John Fust a démontré qu’il ne s’agissait pas d’un discours de façade. Face à des Léventins ultra-réalistes, les Lions ont montré une sacrée force de caractère pour aller cueillir un important succès (3-2) en vue des séries finales. Joël Genazzi, auteur d’un doublé, et ses coéquipiers n’étaient-ils pas menés de deux longueurs à la 39e minute?

Après une pause forcée de 26 jours en raison des Jeux olympiques de Pékin, Vaudois et Tessinois ont rendu une copie de bonne facture, notamment marquée par une première période d’une intensité remarquable. Séduisants dans le jeu et globalement maîtres du rythme de la rencontre, les Lausannois ont, une nouvelle fois, cruellement manqué d’efficacité devant le but de Conz (remplacé par Ciaccio à la 50e).

Genazzi relance le LHC

Car Paré (11e, 30e), Bozon (11e, 16e), Bertschy (15e), Baumgartner (23e) ou encore Fuchs (29e) ont tous buté sur le dernier rempart visiteur ou raté le cadre au cours des trente premières minutes. C’est donc presque logiquement – lorsqu’on rate autant d’occasions franches – que les Lions se sont retrouvés distancés d’une puis de deux longueurs. Bürgler, curieusement oublié devant Stephan, a d’abord ouvert le score (15e), avant que Zwerger ne transperce le portier lausannois en rupture (37e).

Un double avantage qui n’aura duré que 119 secondes. Oublié au deuxième poteau, Genazzi a relancé sa formation d’un tir sur réception imparable juste avant la deuxième pause (39e). Le numéro 79 du LHC, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 2 novembre dernier, s’est même offert un doublé en début d’ultime période (45e).

La décision est finalement tombée des mains de l’inévitable Sekac à 10 minutes du terme. Le meilleur compteur vaudois, auteur de 8 buts au cours de ses 6 dernières sorties, a permis à son équipe d’empocher 3 points importants dans la course aux play-off. Le bel état d’esprit des Vaudois sera à confirmer dès mercredi soir (19h45) à Fribourg, où un adversaire d’un tout autre standing les attend.

Lausanne – Ambri 3-2 (0-1 1-1 1-0) Afficher plus Vaudoise aréna, 6006 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri; Progin, Duarte. Buts: 15e Bürgler (Kneubühler, Heim) 0-1, 37e Zwerger (Pezzullo) 0-2, 39e Genazzi (Glauser, Paré) 1-2, 45e Genazzi (Sekac) 2-2, 50e Sekac (Bozon) 3-2. Lausanne: Stephan; Glauser, Genazzi; Marti, Frick; Heldner, Holdener; Krüger; Riat, Fuchs, Sekac; Bozon, Paré, Emmerton; Almond, Bertschy, Kenins; Baumgartner, Jäger, Frolik; Douay. Entraîneur: John Fust. Ambri: Conz (50e Ciaccio); Fischer, I. Dotti; Fora, Z. Dotti; Fohrler, Pezzullo; Terraneo; Moses, Regin, McMillan; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Pestoni, Kostner, Zwerger; Grassi, D’Agostini, Bianchi; Trisconi. Entraîneur: Luca Cereda. Pénalités: 1x2’ contre Lausanne, 3x2’ contre Ambri.Notes: Lausanne sans Maillard (surnuméraire), ni Gernat (de retour des Jeux olympiques). Ambri sans Hächler (blessé), Burren (suspendu), ni Hietanen (de retour des Jeux olympiques).

