Restrictions en Suisse – Un lecteur sur deux s’exprime en faveur du déconfinement L’éventualité d’un relâchement des mesures anti-Covid en mars séduit 48% des participants à notre coup de sonde en ligne. Patrick Monay

Une pizzeria zurichoise fermée, le 25 janvier dernier. Tous les établissements publics du pays sont logés à la même enseigne, sur décision du Conseil fédéral, pour tenter d’enrayer la propagation du Covid-19. KEYSTONE

Bientôt un an que le coronavirus a déboulé dans notre vie. Si la Suisse a jusqu’ici échappé au confinement strict imposé par bon nombre de pays, le ras-le-bol des restrictions sanitaires se fait néanmoins sentir. Pour preuve: lors d’un coup de sonde (non représentatif) effectué entre dimanche et ce lundi matin sur nos supports numériques, près d’un lecteur sur deux s’est exprimé en faveur d’un relâchement des mesures en vigueur.

Dans le détail, 48% des quelque 1500 participants à ce questionnaire en ligne estiment que la baisse du nombre de cas d’infection permet d’envisager un assouplissement du dispositif de lutte contre la pandémie dès le mois de mars. Rappelons que les magasins dits non essentiels, les cafés-restaurants et les institutions culturelles doivent rester fermés au moins jusqu’au 28 février, sur ordre du Conseil fédéral. Et que les rassemblements publics ou privés de plus de cinq personnes sont interdits, même si les écoles restent ouvertes.

«Trente-deux pour cent des répondants refuseraient tout relâchement des mesures, au motif que les variants plus contagieux du virus doivent inciter à la prudence.»

Trente-deux pour cent des répondants refuseraient au contraire tout relâchement des mesures, au motif que les variants plus contagieux du virus doivent inciter à la prudence. Enfin, face aux paramètres contradictoires qui caractérisent la situation actuelle, ils sont 20% à admettre ne pas savoir quelle décision devrait s’imposer.

Plus de 87’000 mécontents

À noter par ailleurs qu’une pétition demandant la fin des mesures de confinement a récolté plus de 87’000 signatures. Ses auteurs, emmenés par le jeune PLR zurichois Leroy Bächtold, entendent la remettre au Conseil fédéral dès que la barre symbolique des 100’000 paraphes aura été atteinte.