Le LS à nouveau battu – Un léger mieux qui est encore insuffisant pour gagner Battus à Lugano (0-2) malgré une prestation correcte, les footballeurs vaudois restent scotchés à la dernière place de Super League au terme d’un premier tour catastrophique. André Boschetti

Sous le regard de Simone Grippo, Mattia Bottani, l’un des meilleurs acteurs de ce duel remporté par Lugano contre le LS, réalise un contrôle spectaculaire. KEYSTONE

La série noire continue. Inexorablement. Samedi, à Lugano, au lieu de ce déclic tant attendu et espéré, le Lausanne-Sport s’est pris une nouvelle claque. La cinquième déjà depuis le début de la saison. Toujours sevrés de victoire – la dernière remonte à près de cinq mois –, les Vaudois concluent donc en toute logique le premier quart de ce championnat en forme de galère à la dernière place du classement.

Dans ce tableau d’une noirceur terrorisante, on peut toutefois déceler quelques pâles traces de couleur. Après trois dernières performances (Bulle, YB et Servette) d’une pauvreté technique affligeante, les Vaudois ont montré, au Tessin, quelques progrès encourageants. Certes pas encore suffisants pour arracher cette première victoire qui semble être aujourd’hui le seul remède pour que l’équipe retrouve un brin de sérénité, mais qui montrent tout de même que le groupe est vivant et désireux de lutter pour sortir de cette spirale infernale.