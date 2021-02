Hockey sur glace – Un LHC bien trop «light» face au HC Bienne Toujours privé de Malgin et Gibbons notamment, Lausanne s’est incliné 2-1 dans le Seeland mardi. Charles Hudon a marqué l’unique but des Lions. Cyrill Pasche, Bienne

Le LHC s’est déplacé à Bienne avec un effectif amoindri et s’est logiquement incliné 2-1. Mercredi, les Vaudois affrontent Lugano à Lausanne. Urs Lindt/freshfocus

Secoué par les départs précipités (Conacher, Leone, Cajka), certainement pas aidé par l’absence de deux joueurs clé (Malgin et Gibbons, qui ne faisaient finalement pas partie des joueurs autorisés à réintégrer le groupe dès lundi selon le protocole post Covid), puis pénalisé par la sortie sur blessure du capitaine Joël Genazzi en première période, le LHC a affiché un visage d’une frappante humilité mardi soir à Bienne.

Un effectif disparate et détonnant: deux trios offensifs de premier plan (ceux pilotés par les centres Cory Emmerton et Mark Jooris), deux autres triplettes d’une rare modestie à ce niveau de jeu, avec notamment un quatrième trio complété par les deux juniors Matthias Mémenteau, en feu à son premier match dans l’élite vendredi passé contre Rapperswil (un but, un assist), et l’international français M20 Paulin Mainot.

Deux blocs capables de régater

Les jeunes et les “seconds couteaux”, qui avaient rendu de si précieux services au retour de quarantaine, se sont cette fois-ci fondus dans la masse et n’ont jamais eu droit à la parole. Seuls les deux premiers trios ont été capables de régater avec le HCB mardi. Pas surprenant si ce LHC “light” n’a trouvé la faille qu’à une seule reprise, grâce au Québécois Charles Hudon en supériorité numérique (22e).

Dans un match qui aurait malgré tout pu basculer dans un camp comme dans l’autre, les Lions ont fait le dos rond et se sont avant tout appuyés sur leur gardien Luca Boltshauser (34 arrêts). Au final, les joueurs dirigés par Craig McTavish - de retour sur le banc - ont logiquement manqué de qualité technique et d’homogénéité pour confirmer leurs deux victoires du weekend dernier. Les trop nombreuses pénalités encaissées en deuxième période (cinq punitions) n’ont évidemment rien arrangé.

Forcé à défendre, le LHC a été privé du puck durant une dizaine de minutes (aucun lancer entre la 24e et la 34e) et n’a tiré au but que 16 fois en 60 minutes.