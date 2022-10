Hockey – Un LHC courageux battu à l’usure par le ZSC Le LHC, qui menait 0-3, s’est incliné 5-4 après prolongation dimanche à Zurich. Le gardien Ivars Punnenovs a fait face à 48 tirs, Cory Emmerton a inscrit un doublé. Cyrill Pasche Zurich

Jiri Sekac pris dans l’étau zurichois. keystone-sda.ch

Il suffit parfois d’un rien pour bien lancer sa journée de travail. Comme un tir du dimanche de Cory Emmerton. On jouait à peine depuis 85 secondes dans la nouvelle patinoire des ZSC Lions lorsque l’attaquant canadien aligné en défense aux côtés de Martin Gernat a ouvert la marque chanceusement. Le gardien tchèque Simon Hrubec (remplacé dès la 26e par Ludovic Waeber) n’a même pas vu le départ du tir (ou plutôt de la tentative de dégagement dans l’arrondi) du joueur lausannois: un but gag, entre les jambières. Ce départ heureux a conditionné la suite du match des hommes de John Fust. Tim Bozon a doublé la mise cinq minutes et six secondes après l’ouverture du score (7e, 0-2). Une troisième réussite - encore signée Emmerton - inscrite en début de deuxième période a placé le ZSC en position extrêmement inconfortable (24e, 0-3).



Course-poursuite

Les Lions zurichois ont alors lancé leur course-poursuite dominicale: de 0-3 à 2-3 (28e, Lammiko et 33e, Wallmark), avant d’encaisser un nouveau coup dur sous la forme d’un but en powerplay de Jiri Sekac, servi par Damien Riat (34, 2-4). Les Vaudois se sont mis en difficulté lorsque Ken Jäger, coupable d’une faute en zone offensive, a rejoint Damien Riat sur le banc des pénalités. A 5 contre 3, la sanction est vite tombée: le ZSC a marqué le 3-4 par Sven Andrighetto à neuf secondes de la deuxième sirène (40e). La suite? Un état de siège permanent, avec une égalisation qui semblait imminente à chaque coup de patin. Celle-ci est finalement tombée de la canne de Simon Bodenmann (quel tir dans la lucarne!), à un peu moins de quatre minutes de la fin du temps réglementaire (57e, 4-4). Il s’agissait-là du 41e tir zurichois de la partie.

En prolongation, une pénalité de Ronalds Kenins a ouvert les portes de la victoire au ZSC. A 4 contre 3, le défenseur Mikko Lehtonen a offert un point supplémentaire aux Zurichois (64e, 5-4). Le Lausanne HC, qui se déplace mardi à Rapperswil, aurait sans doute mérité meilleur sort.



Zurich - Lausanne 5-4 ap (0-2 3-2 1-0)

Swiss Life Arena, 12 000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Kohlmüller (All), Piechaczek (All), Obwegeser et Urfer.

Buts: 2e Emmerton (5 c 4) 0-1, 7e Bozon (Sidler) 0-2, 24e Emmerton 0-3, 28e Lammikko (Bodenmann) 1-3, 33e Wallmark (Lehtonen/ 5 c 4) 2-3, 34e Sekac (Riat, Fuchs/ 5 c 4) 2-4, 40e (39’51) Andrighetto (Kukan, Roe/ 5 c 3) 3-4, 57e Bodenmann (Hollenstein) 4-4, 64e Lehtonen (Texier, Wallmark/ 4 c 3) 5-4.

Zurich: Hrubec (26e Waeber); Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann; Riedi, Wallmark, Texier; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Sigrist, Roe, Andrighetto; C. Baltisberger, Schäppi, Bachofner; Sopa. Entraîneur: Grönborg.

Lausanne: Punnenovs; Gernat, Emmerton; Jelovac, Frick; Sidler, Marti; Holdener; Pedretti, Almond, Kenins; Riat, Fuchs, Sekac; Kovacs, Jäger, Panik; Hügli, Audette, Bozon. Entraîneur: Fust. Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich; 7 x 2’ contre Lausanne.

Notes: Zurich sans Diem (blessé) ni Azevedo (surnuméraire). Lausanne sans Glauser, Heldner, Krakauskas, Raffl ni Salomäki (blessés).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.