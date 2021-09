Hockey sur glace – Un LHC séduisant, mais inefficace Les Lions ont malmené Zoug, mardi soir à la Bossard Arena, mais ils sont rentrés les mains vides (3-1). Jérôme Reynard Zoug

Carl Klingberg inquiète la défense lausannoise et son gardien Tobias Stephan. keystone-sda.ch

Lausanne était dans son match, mardi. Et ce dernier a basculé une première fois lorsque Senteler est entré en contact avec Stephan à la limite de la zone du gardien, sur un envoi de Stadler (8e). Le puck a fini au fond de la cage, mais les arbitres ont d’abord invalidé la réussite zougoise en distribuant deux minutes de punition au No 88.

Reste que Dan Tangnes a demandé un coach’s challenge et qu’au bout de leur analyse vidéo, les directeurs de jeu sont revenus sur leur décision, en jugeant que le contact, accidentel, était intervenu en dehors de la zone du gardien. Résultat: but accordé et pénalité annulée.

Dur pour le LHC. Celui-ci a toutefois eu le mérite de se remettre immédiatement à l’endroit. Et il a été récompensé de ses efforts - faits d’intensité, de mouvement ainsi que de rapidité d’exécution - d’entrée de tiers médian (23e Kenins 1-1).

Sur la glace du champion en titre, vainqueur de ses trois premiers matches, Lausanne passait un gros test, mardi soir. Et il faut dire que la bande de John Fust a séduit, quatre jours après une prestation inaugurale de moyenne facture (défaite 3-2 à Bienne).

Genoni énorme

Zoug, certes privé du Suédois Lander, n’est sans doute pas habitué à être autant malmené chez lui (30 tirs cadrés à 17 pour les Lions) N’a manqué que la concrétisation des multiples opportunités, notamment en supériorité numérique (10’29 sans marquer, dont 1’36 à 6c3). Une question d’efficacité, de rythme et de confiance, peut-être, à ce stade de l’exercice, mais aussi de classe dans la cage adverse, où Genoni a été énorme.

Au final, le but de Suri à la 26e n’a été suivi que par celui de Simion dans la cage vide (58e). Deux matches, zéro point. Le bilan comptable est terne. Dans le jeu, le LHC a cependant emmagasiné des certitudes qui peuvent lui servir à lancer sa saison vendredi face à GE Servette.

Zoug - Lausanne 3-1 (1-0 1-1 1-0) Afficher plus Bossard Arena, 4683 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Hürlimann; Steenstra, Stalder. Buts: 8e Stadler 1-0, 23e Kenins (Jäger, Glauser) 1-1, 26e Suri (Kovar, Simion) 2-1, 58e Simion (Genoni/4c6, cage vide) 3-1. Zoug: Genoni; Schlumpf, Gross; Cadonau, Djoos; Hansson, Stadler; Wüthrich; Klingberg, Senteler, Allenspach; Simion, Kovar, Suri; Martschini, Müller, Herzog; Hofer, Leuenberger, Bachofner. Entraîneur: Dan Tangnes. Lausanne: Stephan; Glauser, Gernat; Heldner, Frick; Marti, Genazzi; Krueger; Bertschy, Varone, Baumgartner; Riat, Emmerton, Sekac; Jäger, Fuchs, Kenins; Bozon, Maillard, Douay. Entraîneur: John Fust. Notes: Zoug sans Kreis, Zehnder ni Lander (blessés). Lausanne sans Barberio (suspendu) ni Almond (blessé). Tir sur le poteau: 40e Kenins. Pénalités: 6x2’ contre Zoug; 2x2’ contre Lausanne.

