Hockey sur glace – Un LHC solidaire fait le plein de points à Fribourg Lausanne s’est imposé 2-3 à Fribourg. Le défenseur Martin Gernat a inscrit le but gagnant, le LHC remonte à la 12e place, à deux points d’une place en pré-playoff. Cyrill Pasche Fribourg

Face à Face entre l’attaquant lausannois Miikka Salomaki (à g.) et le gardien fribourgeois Reto Berra. keystone-sda.ch

Vingt-quatre heures après la cuisante défaite face à Genève-Servette lors du derby lémanique (2-6), Lausanne a réagi. Les joueurs de Geoff Ward, bien plus tranchants et dynamiques, ont pris les choses en main à Fribourg. Daniel Audette, surnuméraire vendredi contre le GSHC, a ouvert la marque rapidement (3e, 0-1). Si le Suédois des Dragons Marcus Sörensen a profité d’une relance hasardeuse de Mikka Salomäki (6e, 1-1), Tim Bozon n’a pas manqué d’exploiter une boulette du défenseur de Gottéron Simon Seiler pour redonner l’avantage aux Lions, seulement huit secondes après l’égalisation fribourgeoise (6e, 1-2)!

Le LHC a fait la course en tête, et a tenu bon. Gottéron, souvent brouillon, s’est quant à lui époumoner pour tenter de revenir au score. Les Dragons ont réussi à égaliser à la 12e minute grâce au deuxième but de la soirée de Sörensen (encore sur un excellent travail préparatoire de Sandro Schmid). Mais les Vaudois, bien en jambes, ont repris les devants en deuxième période sur une inspiration offensive du défenseur slovaque Martin Gernat (28e, 2-3).

Seule ombre au tableau pour le LHC, les concurrents directs qu’il tente de doubler au classement (Lugano, Ambri et Langnau) ont tous empoché une ou plusieurs unités. En ce sens, le succès des Lions dans le temps réglementaire à Fribourg et les trois gros points empochés pourraient valoir cher à l’heure du décompte final. Les Lions (12es à deux unités de la 10e place) ont encore six matches au programme en saison régulière pour tenter d’accrocher une place en pré-playoff ou, au moins, de se sauver sans passer par les play-out. Malgré sa défaite, Fribourg conserve sa sixième place au classement.



FR Gottéron - Lausanne 2-3 (2-2 0-1 0-0) Afficher plus BCF Arena, 9009 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Stricker, Hungerbühler, Stalder et Kehrli. Buts: 3e Audette (Maillard) 0-1, 6e (5’12) Sörensen (Schmid) 1-1, 6e (5’20) Bozon 1-2, 12e Sörensen (Schmid, De la Rose) 2-2, 28e Gernat (Sekac, Fuchs) 2-3. FR Gottéron: Berra; Diaz, Vainio; Gunderson, Jecker; Sutter, Seiler; Dufner; Schmid, De la Rose, Sörensen; Sprunger, Rask, Bertschy; Marchon, Desharnais, Mottet; Gauch, Walser, Jörg. Entraîneur: Dubé.

Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Holdener, Sidler; Hügli, Maillard, Almond; Bozon, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Sekac; Kenins, Audette, Salomäki;. Entraîneur: Ward. Pénalités: 3 x 2’ contre FR Gottéron; 3 x 2’ contre Lausanne. Notes: Fribourg sans Bykov (blessé), Chavaillaz ni Kuokkanen (surnuméraires). Lausanne sans Emmerton, Heldner, Pedretti, Krakauskas (blessés), Kovac, Panik, Stephan (surnuméraires). Tir sur le poteau: Frick (33e). Tir sur la transversale: Schmid (34e). Temps mort demandé par Fribourg (59e). Fribourg sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 58’06 à 59’32).



