Hockey sur glace – Un LHC toujours plus inquiétant battu à Langnau Lausanne s’est incliné 3-1 vendredi à Langnau. Les Lions, désormais 13es, reçoivent Zoug samedi. Le coach John Fust peut-il encore sauver sa place? Cyrill Pasche Langnau

Harry Pesonen est posé devant Ivars Punnenovs et le tir de Saarela (pas sur l’image) fera mouche. keystone-sda.ch

Vendredi à Langnau, le Lausanne HC a craqué en deuxième période. Les Lions ont encaissé deux buts en l’espace de trois minutes et six secondes. À chaque fois, le Finlandais Aleksi Saarela a touché la cible (30e et 33e). Les joueurs de l’entraîneur John Fust - sera-t-il maintenu ou non? - ont concédé une cinquième défaite de rang. Un but du défenseur Dario Sidler à 39 secondes du gong (60e, 2-1) leur a évité d’être blanchis pour la troisième fois au cours des quatre dernières sorties. Les Lions sont désormais 13es et avant-derniers de National League.

Plus inquiétant encore, le niveau de jeu d’une incroyable pauvreté. Ces Lions-là, sans confiance ni inspiration, sont faibles individuellement et encore plus faibles collectivement. Même les trois pénalités consécutives écopées par Langnau avant l’ouverture du score n’ont pas apporté ce petit coup de pouce qui, peut-être, aurait pu les décrisper. Le power-play des Lausannois, vendredi, a été d’une faiblesse abyssale.

Et à forces égales (49 tirs à 19 en faveur du LHC), le principal souci aura été que les Lions sont incapables de générer de l’offensive une fois qu’ils pénètrent dans la zone adverse.

Le 1-0 de Langnau? Un énième puck perdu en zone offensive par Daniel Audette. Une contre-attaque rapide. Un solide tir croisé du Finlandais Aleksi Saarela au-dessus de l’épaule d’Ivars Punnenovs, de retour au jeu après avoir manqué les deux matches précédents.

Les Emmentalois, eux, ont bondi sur la moindre opportunité. Leur première séquence de supériorité du match? Elle n’a duré que 26 secondes (33e, 2-0). La recette? Un joueur devant le gardien (Pesonen), un meneur de jeu habile (le défenseur Saarijärvi), un autre tir solide et victorieux dans le haut du filet (Saarela). À peine la mi-match dépassée, le sort de ce LHC, incapable de créer quoi que ce soit de valable, était déjà scellé.

Langnau a eu besoin de 11 tirs pour marquer ses deux premiers buts, les Lions presque 50 pour en marquer un dans les dernières secondes. Ce LHC-là fait décidément tout de travers.

Langnau - Lausanne 3-1 (0-0 2-0 1-1) Afficher plus Ilfis. 4398 spectateurs. Arbitres: MM. Hürlimann, Urban, Steenstra et Meusy. Buts: 30e Saarela (Schmutz) 1-0, 33e Saarela (Saarijärvi/ 5 c 4) 2-0, 60e Sidler (Sekac/ 6 c 5) 2-1, 60e Pesonen (5 c 6, cage vide) 3-1. Langnau: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Schilt; Erni; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Sturny, Diem, Lapinskis; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann; Guggenheim. Entraîneur: Paterlini. Lausanne: Punnenovs; Gernat, Marti; Genazzi, Jelovac; Frick, Heldner; Sidler, Holdener; Kovacs, Audette, Sekac; Riat, Fuchs, Salomäki; Kenins, Jäger, Bozon; Hügli, Emmerton, Pedretti. Entraîneur: Fust. Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau; 3 x 2’ contre Lausanne. Notes: Langnau sans Grenier, Huguenin (blessés), Petrini (malade) ni Salzgeber (surnuméraire). Lausanne sans Almond, Glauser ni Raffl (blessés). Tir sur la transversale: Pesonen (40e). Temps mort demandé par Lausanne (57’15). Le LHC sort son gardien au profit d’un sixième joueur (de 57’15 à 59’49). Boltshauser retient un penalty de Kovacs (58’42).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.