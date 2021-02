Intégration à Lausanne – Un lieu sans pareil pour les migrants souffre du Covid-19 L’association Pouvoir d’Agir, «présente là où les autres structures échouent», manque de liquidités. Malgré son bilan, elle peine à s’attirer les faveurs du Canton. Antoine Hürlimann

L’association Pouvoir d’Agir (de g. à d. Alain Simon, Pierre-Yves Gerber et Julie Maillard) essaie de maintenir du lien avec ses bénéficiaires malgré la fermeture du Pavillon de Valmont. CHANTAL DERVEY

Le Pavillon de Valmont, à Lausanne, a perdu de son effervescence. En temps normal, Une quinzaine de migrants en situation de précarité viennent y chercher une oreille attentive, un coup de main pour un problème administratif ou encore du soutien pour apprendre le français. Se rencontrer, chercher un emploi et se tirer vers le haut grâce au dispositif unique en son genre mis en place par l’association Pouvoir d’Agir, fondée en 2014.

C’était avant la pandémie. Le lieu est désormais fermé et tout a basculé en ligne pour tenter de maintenir du lien et pour pouvoir répondre aux urgences. Un emplâtre sur une jambe de bois au vu des besoins des bénéficiaires. «Le virus a aussi un impact sur nos finances, souffle Johanna Robinson, psychologue et chargée de projet au sein de l’association. Certaines fondations redirigent leurs aides ailleurs.»