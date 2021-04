Montricher – Un lifting complet pour faire de la grande salle une «sportive» La Commune a retapé de fond en comble le bâtiment du centre du village pour le mettre principalement à disposition des écoles et des gymnastes. Cédric Jotterand

La municipale des Bâtiments Sylvette Lambercy et le syndic Didier Amez-Droz (reconduit dans ses fonctions) posent dans la nouvelle grande salle du village. Cédric Jotterand

Pour un village de la taille de Montricher, un gros millier d’habitants, s’attaquer à la refonte de la salle communale est ce qu’on appelle un gros morceau. Alors, quand le résultat final est là, la satisfaction est de mise, surtout quand on a consenti une dépense de 3,7 millions de francs. «Nous pouvons désormais proposer aux gymnastes de la société locale et surtout aux écoliers un outil moderne et adapté aux besoins de la pratique sportive», se réjouit Sylvette Lambercy, municipale des Bâtiments, qui mettra un terme à son mandat le 30 juin.

Pour Montricher, situé tout en haut du district de Morges, disposer d’infrastructures est un élément important pour conserver son attractivité et offrir des prestations à la population, ce qui n’est pas toujours évident pour les petites communes du pied du Jura. «Nous espérons que cet outil sera aussi précieux pour la troupe de théâtre, alors que les locaux annexes, comme la cuisine totalement équipée, devraient déclencher des locations pour des manifestations publiques ou privées», précise l’élue, qui signale également – juste à côté – la rénovation d’un immeuble et d’une structure d’accueil de jour.