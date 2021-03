Chaque jour charrie son lot de clameurs autour des discriminations durables et avérées comme de ce qu’on appelle aujourd’hui des micro-agressions à l’égard de nous autres, les femmes. Difficile de ne pas zapper ici et là face à la surenchère d’abus et donc d’indignations. Ce qui ne m’empêche pas, ô paradoxe, d’attendre que la minorité significative à laquelle j’appartiens soit enfin considérée par les féministes.

Je parle ici des aînées ridées aux seins tombants et qui, pire encore, vivent seules. Ai-je trop zappé? Je ne crois pas avoir lu ni entendu des jeunes néoféministes romandes prendre publiquement position sur la considération toute relative dont jouissent les très nombreuses femmes en âge d’être leur mère ou leur grand-mère qui n’ont qu’un seul tort: ne pas, ne plus vivre en couple.

«Avoir peur de la solitude, se sentir seul, vivre seul: ces réalités bien distinctes sont trop souvent confondues.»

Il n’est pas question ici d’abus mais bien de considération. Parmi les principales minorités unanimement mal considérées partout et depuis toujours, les femmes qui ne sont plus en âge de procréer ni de séduire (encore que…) et qui vivent seules. L’adjectif «seul·e» pèse lourd de toute manière là où le couple et la famille restent tout-puissants. Pour rappel, l’émotion paroxystique qui a régné avant les dernières Fêtes de fin d’année à l’idée que les familles risquaient de ne pas se réunir. La Ville de Lausanne a pensé alors à celles et ceux qui se retrouvaient seul·e·s en leur proposant une visite. Eh bien, les médias ont aussitôt titré «Noël des esseulés» ou «Porte-parole des plus isolés, des aumôniers nous livrent quelques conseils pour passer le cap». Les aumôniers, porte-parole des isolés?!

Le thème de la solitude a empreint toute la pandémie. Partout des témoignages de citoyens privés de contact. En proie au sentiment de solitude. Au printemps 2020, les résidents en EMS sans visites, un an plus tard les étudiants en mal de perspectives et de liberté. Cinquante pour cent des Suisses auraient peur de la solitude.

Existences en solo

Mais avoir peur de la solitude, se sentir seul, vivre seul: ces réalités bien distinctes sont trop souvent confondues. Attardons-nous sur le fait de vivre seul·e, sur ces existences construites consciemment – ou poursuivies faute de mieux – en solo et qui ne souffrent pas forcément de la solitude qu’on leur attribue et qui fait peur. Socialement, les choses se gâtent pour les femmes quand elles abordent la vieillesse en dehors du couple. Que de femmes vieillissantes, seules ou à deux, se voient fourguer une mauvaise table au restaurant! Que de femmes vieillissantes seules ne sont plus, on le sait bien, invitées chez des couples. Quand trois copines promènent leurs chiens dans un parc, ne se dit-on pas parfois «ouhla, trois vieilles seules»? Je dois combattre en moi aussi le regard jugeant qui circule dans tant de romans, de films et de conversations.

Il y a un mois au bord du lac de Thoune, un hôtel trois étoiles presque vide m’a fait payer 130 francs pour une chambre exiguë à lit étroit. Ceci alors que tant d’ados de la classe moyenne trouvent très normal de dormir dans un lit de 120 cm! Un bel exemple du manque de considération de la personne seule.

Les femmes le subissent davantage puisqu’elles sont plus nombreuses à vivre seules. Si elles protestent ici et là, elles n’en font pas une cause à défendre. Le problème n’est pas toujours flagrant, il n’est pas désigné ni discuté. Une majorité écrasante de la société – et peut-être des jeunes féministes – ne le voit même pas.