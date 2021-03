Conflit de travail – Un litige met en lumière des tensions à l’EMS de Gimel Le Syndicat SSP Vaud a manifesté mardi devant le Palais de justice de Montbenon, en soutien à une aide soignante en litige aux prud’hommes. Le cas illustrerait le climat de travail dégradé d’une institution. Flavienne Wahli Di Matteo

La manifestation en soutien à Véronique, convoquée au Tribunal de prud’hommes visait à dénoncer un mauvais climat de travail aux EMS de Gimel. Olivier Vogelsang

Le syndicat SSP-Vaud s’est mobilisé mardi soir devant le Palais de justice de Montbenon pour soutenir Véronique*, employée des Établissements médico-sociaux (EMS) de Gimel. Cette aide-soignante de La Rosière-Soerensen y était entendue par le Tribunal de prud’hommes, après avoir contesté un avertissement.

Cette professionnelle reconnaît avoir haussé le ton au cours d’une discussion avec sa directrice, provoquant le blâme. Mais avec son syndicat, Véronique estime que le contexte général de tensions dans cet établissement est en cause: «Cette sanction disciplinaire est injuste et ne résoudra aucun des problèmes créés par l’autoritarisme et la brutalité du management de l’EMS», écrit le SSP-Vaud dans un communiqué.