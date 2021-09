Nuisances à Lausanne – Un «livre blanc» charge à nouveau l’aéroport de la Blécherette Riverains et écologistes accusent les responsables du site de ne pas faire d’effort et réclament une réaction politique. De quoi faire hurler l’administrateur Patrick de Preux. Romaric Haddou

Les griefs principaux enver s l’aéroport de la Blécherette s ont connus de longue date: nuisances sonores, impacts environnementaux ou encore menace sécuritaire pour les quartiers survolés. Patrick Martin/24 Heures

Les fronts pourraient se durcir autour de l’aéroport de la Blécherette. Lundi, l’association des riverains (ADRB) présentait son «livre blanc des nuisances», tout juste transmis aux autorités communales, cantonales et fédérales.

Un document de 100 pages ayant pour but de documenter tous les «méfaits» de l’aéroport et de «formuler des solutions réalistes» pour les atténuer ou y mettre fin. La démarche est soutenue par l’Association transports et environnement et les Verts.

Les griefs principaux sont connus de longue date: nuisances sonores, impacts environnementaux ou encore menace sécuritaire pour les quartiers survolés. Les riverains considèrent que le protocole d’accord signé en 2018 entre la Ville et l’aéroport, avec pour objectif de réduire les désagréments, n’est pas respecté.