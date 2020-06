Littérature – Un livre pour enfants sur l’histoire suisse récompensé L’International Crystal Kite Award a pour la première fois décerné son prix à un livre helvétique, intitulé «Swisstory».

Swisstory, The untold. Bloody. and Absolutely real History of Switzerland, a été écrit en anglais et édité à Bâle (couverture du livre). Swisstory

Un livre pour enfants «Swisstory» vient d’être récompensé par l’International Crystal Kite Award. C’est la première fois que ce prix est décerné à un livre helvétique.

Swisstory, The untold. Bloody. and Absolutely real History of Switzerland, écrit en anglais et édité à Bâle, transforme l’histoire de la Suisse en aventures sanglantes et héroïques pour enfants. Il commence par l’histoire des montagnards des cantons primitifs pour arriver jusqu’au vote des femmes quelques siècles plus tard.

Prix attribué depuis 2011

Les jeunes lecteurs apprennent que des ducs ont été massacrés par des paysans et que des «sorcières» innocentes ont été brûlées. L’Américano-suisse Laurie Theurer est l’auteure de l’ouvrage et Michael Meister («The Monster Book of Switzerland») l’a illustré de manière hilarante.

L' «International Crystal Kite Award», seul prix pour les livres pour enfants décerné par des auteurs et des illustrateurs, est attribué tous les ans depuis 2011. Le choix est fait parmi les livres publiés en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud au cours des douze derniers mois. Le prix est décerné par la «Société des écrivains et illustrateurs de livres pour enfants» (SCBWI).

( ATS/NXP )