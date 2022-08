Vie locale – Un livre «pour et par les habitants de Gland» L’ouvrage projeté par la Municipalité portera sur les 20 dernières années de la ville. Il sera réalisé au travers d’une démarche participative. Yves Merz

Trois livres ont déjà été publiés sur Gland. Le dernier date de 2010. La Municipalité estime qu’il est temps d’éditer un nouvel ouvrage pour présenter les nouvelles évolutions de la ville, mais aussi pour tisser des liens dans son ancrage historique. «Ce projet s’inscrit dans la continuité du Programme de législature qui a notamment pour objectif de «faire briller la ville», tant auprès de ses habitants que des gens de l’extérieur», a déclaré la syndique Christine Girod en conférence de presse.

L’idée et le concept de cet ouvrage ont été proposés par le journaliste Rodolphe Haener. Le style se veut actuel, décalé et accessible. Le projet devra à la fois inclure les habitants et relater précisément le développement de la ville glandoise. «Ce sera un livre pour et par les habitants, au travers d’une démarche participative. On y trouvera des tranches de vie de tous les jours racontées par les gens», ajoute la syndique. Un crédit de 50’000 francs sera demandé au Conseil communal pour l’édition de 3000 exemplaires.

Pour garantir une large représentativité de la population et apporter des angles de vue différents et les plus distinctifs de la vie glandoise, une commission de rédaction sera mise en place. L’Office de la communication sera intégré dans cette commission. Il n’y aura pas à proprement parler de chapitrage mais une suite d’histoires englobant tous les pans de la vie locale. En fin d’ouvrage une ultime section sera consacrée aux «idées d’avenir» d’habitants ou d’écoliers.

«Ce nouveau livre sur Gland aura plusieurs utilités, précise la syndique Christine Girod. Ce sera un outil de communication faisant état des derniers développements de la ville. Il renforcera l’attachement des citoyens à leur commune. Ce sera aussi un outil de mémoire, et même un outil de promotion d’un point de vue touristique.»

