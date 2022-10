Le football version vintage – Un livre qui comblera les nostalgiques du ballon Dans «Le Gamin et l’idole», le diplomate Christophe Vauthey met autant en valeur le héros de son enfance, Erich Burgener, qu’une période où le championnat de LNA tenait le premier rôle dans le cœur du public. Patrick Oberli

Erich Burgener (g) et Christophe Vauthey (d) sur la pelouse du stade de la Pontaise à Lausanne, là où le premier a nourri l’imaginaire du second. TAMEDIA/YVAIN GENEVAY

«Il me regarde quand je m’endors et il est là, fidèle au poste, quand je me lève. (…) Mon idole, c’est un gars beau, robuste, bien coiffé sur la carte officielle du club. Je l’ai reçue une fois gratuitement. Sur ce précieux sésame, je le vois sourire, mais de façon un peu crispée, et pas très naturelle. Et s’il avait des soucis? Sur la photo en noir et blanc, il porte un beau maillot gris sur lequel est cousu le fanion de notre équipe, près de son cœur, comme un symbole. Tant que son cœur bat pour notre club, nous serons sauvés. Le sort du Lausanne-Sport est entre ses mains gantées.»