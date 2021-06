Jubilé d’un club vaudois – Un livre revisite 50 ans de foot à Thierrens L’auteur Michel Burnand s’est replongé dans l’histoire du club vaudois pour en recueillir anecdotes, textes et photos d’époque. Pierre-Alain Schlosser

La toute première équipe du FC Thierrens (saison 1971-1972). Le club a été fondé le 7 février, jour où le peuple suisse a accordé le droit de vote aux femmes. DR

Il a conçu son livre comme un match de foot. Ou plutôt comme une mi-temps de 45 minutes, à laquelle il a ajouté 5 minutes de temps. Ainsi, pour chacune des cinquante saisons du FC Thierrens, Michel Burnand a consacré deux pages souvenir. Entre mars et septembre 2020, l’auteur, un ancien joueur de la Une et de la Deux, a recherché et compilé articles de presse, photos, PV de séances et autres anecdotes pour que la jolie histoire du FCT ne tombe pas dans l’oubli.

«Au village, il y avait la fanfare, le chœur mixte, puis Bouillon est arrivé comme instituteur. Il a pris des joueurs du coin et d’autres horizons pour former une équipe.» Michel Burnand à propos des débuts du FC Thierrens.

Cet enseignant à la retraite a aussi sollicité les mémoires des présidents, entraîneurs et amis du FC Thierrens pour présenter un ouvrage de près de 120 pages qui rappelle la vie singulière de ce club atypique. Son fondateur Denis Meylan, alias l’humoriste Bouillon, a notamment rédigé un historique truculent de cette folle aventure. «À l’époque, c’était une gageure de monter un club dans le Jorat, souligne Michel Burnand. Au village, il y avait la fanfare, le chœur mixte, puis Bouillon est arrivé comme instituteur. Il a pris des joueurs du coin et d’autres horizons pour former une équipe. Les idées du club ne correspondaient pas à la mentalité de la région.»

Lors de la saison 1976-1977, les joueurs du FC Thierrens ont porté les couleurs du FC Barcelone. De trop mauvaise qualité, les maillots n’ont pas duré plus longtemps. DR

Il a donc fallu quelques années pour que la mayonnaise prenne. À force de créativité, le club a mis en place un tournoi à six et surtout sa fameuse Revue. «Selon certains, nous sommes plus connus pour la Revue que pour le foot, note Michel Burnand. La dernière édition a d’ailleurs attiré 6000 spectateurs.»

L’auteur du livre, Michel Burnand, s’est replongé dans 50 ans d’histoire du FC Thierrens. PSC

En lisant le livre, on apprend pourquoi en 1976, le FC Thierrens évoluait avec des maillots du FC Barcelone. Un voyage éclair en Piper de Michel Burnand et du regretté Jean-Philippe Martin entre la Blécherette et la Catalogne en est à l’origine. «Sur un marché, nous avons trouvé un jeu de maillots que nous avons payé trois francs six sous. On l’a ramené et on a joué une saison sous les couleurs du Barça. Mais les maillots, de piètre qualité, n’ont pas tenu très longtemps», rigole l’auteur.

L’ouvrage commémoratif a été tiré à 800 exemplaires. DR

Le titre de l’ouvrage «Si FCT n’était pas là…», est un clin d’œil à une reprise des «Ricains» de Sardou, devenue célèbre au sein du club qui milite actuellement en 2e ligue. Le livre a été tiré à 800 exemplaires. Grâce à la générosité de donateurs, sa conception n’a rien coûté au club. La vente (20 francs) permettra de nourrir les caisses des juniors. Il est possible de le commander via le site internet, www.fcthierrens.ch.

«J’ai eu un énorme plaisir à concevoir cet ouvrage, même si je suis passé parfois par des moments de doute et de découragement», souligne non sans fierté son auteur. Ceux qui ont croisé la destinée du FC Thierrens y dénicheront assurément des trésors.

