Le Conseil communal de Moudon a validé la vente d’une parcelle de plus de 35’000 m² en zone industrielle pour plus de 4 millions de francs. JEAN-PAUL GUINNARD

«Je comprends que ce trafic supplémentaire de camions puisse faire peur. Mais de toute manière, ils passent déjà par Moudon. On a l’occasion qu’ils s’y arrêtent pour le bien de notre économie». Face aux réticences de quelques élus Verts, Etienne Habegger, conseiller communal de l’Entente, a montré sa détermination à autoriser la Municipalité à vendre une surface de plus de 35’000 m² à la société Immostef Suisse SA, mardi. Le législatif a finalement suivi son avis par 37 oui contre 3 non (5 abstentions).

Spécialiste européen de la logistique des produits agroalimentaires à température contrôlée, le groupe STEF dégage un chiffre d’affaires de 52 millions de francs dans le pays. Il emploie 280 collaborateurs et prévoit de réunir 60 postes de travail à Moudon, où il a été aiguillé par l’intermédiaire du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation du canton de Vaud et la communauté régionale de la Broye.

«C’est une belle opportunité de vendre ce terrain d’un seul tenant.» Carole Pico, syndique de Moudon

D’ici à la fin de 2025, divers locaux proposant une surface construite de plus de 14’000 m² devraient voir le jour. À la clé, Immostef pourra rassembler ses unités de stockage de Bussigny et Satigny et minimiser ses distances de transport.

Plus de 4 millions

Si Moudon avait prévu un prix de vente de ses parcelles industrielles à 180 fr. le mètre carré en début de législature, la transaction a finalement été fixée à 115 fr. le mètre carré. D’une part parce que Canton et Commune apportent un soutien, mais aussi car les équipements seront réalisés par l’acheteur et que la configuration du terrain en pente rendait le site compliqué à vendre. «C’est une belle opportunité de vendre ce terrain d’un seul tenant», a plaidé la syndique Carole Pico.

Les arguments ont convaincu une large majorité du plénum. Au passage, Moudon encaissera plus de 4 millions de francs. La ville prévoit d’affecter cette somme à divers nouveaux fonds en faveur du développement économique, du plan climat ou de l’immobilier communal.

