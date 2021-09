Infrastructures à Payerne – Un long chantier fait craindre le pire aux commerçants Dès le 13 septembre, la Ville lance les travaux de mise en séparatif de la route de Grandcour. Ils dureront jusqu’en 2024. Sébastien Galliker

Selon le planning établi, le chantier concernera l’avenue Général-Jomini dès début 2022. Il débute lundi sur un secteur de la route de Grandcour. FLORIAN CELLA

«Commercialement, on va tous y laisser des plumes. Mais on se rend bien compte que ces infrastructures doivent être mises à jour.» Propriétaire du magasin «Dormez Kolly» à la route de Grandcour, Michel Kolly ne fait pas mystère de sa crainte pour les affaires de son antenne payernoise, ces prochains mois. La Commune vient d’annoncer que le chantier de mise en séparatif de cette rue et de l’avenue Jomini débutera le 13 septembre. Selon l’annonce parue dans la «Feuille des Avis officiels», diverses déviations sont prévues pour atteindre ces axes commerçants, jusqu’au printemps 2024.