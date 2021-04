La pandémie tue, désespère, révèle et renforce la précarité économique. Le yoyo rythmé par la saturation des capacités sanitaires et les pressions politiques au relâchement nous accompagnera encore pendant des mois. Et si les scientifiques se penchent désormais sur les effets à long terme de la maladie, c’est un long Covid social qui nous guette, avec ses conséquences sociales, matérielles et psychologiques.

Lors du 1er anniversaire du confinement, Alain Berset a comparé la pandémie à «une longue catastrophe naturelle». Oui, le virus constitue un fait naturel peu maîtrisable. Mais la pandémie, elle, est un fait social. Pour le dire avec l’historien américain Frank Snowden: «Étudier les épidémies, c’est comprendre la structure de la société, son niveau de vie et ses priorités politiques». C’est ce qu’ont tenté deux récents colloques organisés à la Haute École de travail social et de santé de Lausanne (HETSL).

«La pandémie profite de la vulnérabilité sociale et elle creuse les inégalités.»

Premier constat: la pandémie profite de la vulnérabilité sociale et elle creuse les inégalités. L’absence de mesures de prévention sur les lieux de travail ou de mauvaises conditions de logement influent sur le risque de contamination. L’accès au système des soins est d’autant plus inégal que sa sous-dotation est devenue la règle. Les baisses de revenu liées aux mesures de confinement et les pertes subites d’emploi n’ont pas le même impact sur tout le monde et font apparaître des situations de pauvreté, visibles dans les queues pour colis alimentaires.

Ensuite: la gestion de la pandémie traduit l’état des rapports de force sociaux. La crise a certes permis l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles, le déploiement de milliards de francs publics et des limitations de la liberté entrepreneuriale. Mais la mobilisation sociale n’a pas suffi pour peser face aux pressions, souvent populistes, des milieux économiques. On se rappelle du «on n’a pas l’argent pour sauver tout le monde» culminant l’hiver dernier sur de tristes records en matière de mortalité. Dans ce pays où les ressources ne manquent pas, les lobbies des plus vulnérables font défaut.

Des données manquantes

Finalement: l’absence de données issues des sciences sociales pour fonder les choix politiques frappe. Quid de l’accès inégal aux mesures de protection sanitaires et sociales? De la santé mentale des jeunes ou de l’isolement des personnes âgées ou en situation de handicap? De l’impact sur les arrangements familiaux?

Oublier ces questions équivaut à limiter la possibilité d’un débat démocratique sur la gestion de la pandémie et empêche d’anticiper ses effets à long terme. Le travail social, une discipline qui vise à promouvoir le changement social avec les publics concernés, est un véritable observatoire des précarités, sur les terrains et via ses recherches. Nous tenterons de lui donner une voix dans ces colonnes.

Alessandro Pelizzari Afficher plus Directeur de la HETSL Odile Meylan

