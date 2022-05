Jeu cocasse – Un «loto de la beuze» pour animer les festivités de Saint-Barthélemy Le FC Talent a proposé une animation originale vendredi soir. L’endroit où la première bouse atterrissait permettait de désigner le ticket gagnant. Joel Espi

La géomètre Morgane Tille était chargée de localiser la bouse qu’a lâchée la vache «Fleur». Nicolas Favre a mis à disposition ses bêtes pour l’exercice. PATRICK MARTIN

Au lendemain de la finale polémique de la Coupe vaudoise de football, le terrain de foot de Saint-Barthélemy a accueilli un autre événement majeur vendredi soir: un loto de la beuze. Une animation à base de vaches et de déjections mise en place par le FC Le Talent et son président, David Favre, dans le cadre de «Saint-Barth en fête», qui célébrait notamment les 20 ans du club de foot et les 90 ans de la jeunesse.

«J’avais été marqué par le loto de la beuze auquel j’avais assisté lorsque j’avais 6 ans», raconte David Favre, désormais âgé de 33 ans. Le président du club de foot est affairé à installer un écran qui projettera un signal GPS des ruminants. Une expérience qui ne comptera pas pour le concours, et qui s’ajoute à la technique déjà requise pour désigner le ticket vainqueur.

Le gagnant du loto sera désigné en fonction du lieu précis où l’une des deux vaches se soulagera. Le tout sans marquage au sol. Le terrain de foot a été soigneusement découpé virtuellement par un géomètre, avec un total de 2010 cases de taille similaire réparties sur un plan précis. Les tickets, au numéro unique, ont ensuite été répartis aléatoirement sur les cases, dont chacune ne correspond qu’à un seul billet.

Le terrain de foot de Saint-Barthélemy a été soigneusement découpé en plus de 2000 cases. Chacune correspondait à un numéro. DR

L’experte du jour, Morgane Tille, est équipée d’un piquet muni d’un récepteur GPS qui permet de se situer sur la carte comprenant toutes les cases. La géomètre est prête à mesurer l’emplacement exact de la bouse de vache, sans aller jusqu’à y planter l’instrument. «Sinon, ça donnera du travail supplémentaire à l’apprenti», sourit celle qui a sur ses épaules une importante responsabilité.

Une heure avant le début de l’animation, tous les billets à 5 fr. pièce ont été vendus. Les villageois commencent à remplir les lieux de la fête. Parmi eux, un sérieux prétendant à la victoire: Bernard Favre. Ancien président du FC Talent, c’est lui qui avait remporté le dernier loto de la beuze, en 2012. «J’avais pour 400 francs de tickets», confie fièrement celui qui tient en main 100 tickets pour toute sa famille.

L’agriculteur challensois Nicolas Favre équipe Fourchette d’une cloche avant de l’accompagner sur le terrain de foot. PATRICK MARTIN

Sur le coup des 18 h 30, les vaches arrivent dans une remorque. Elles appartiennent à Nicolas Favre, agriculteur d’Échallens à l’œil rieur et au tee-shirt «T’as où les vaches?». Shampouinées, «Fleur» et «Fourchette» font l’objet de toutes les attentions.

Un coup d’œil dans la remorque montre qu’elles ont déjà passé le stress du voyage en se soulageant. «Mais elles ont de bonnes réserves», rassure leur propriétaire. Le temps d’équiper les deux stars de sonnailles du dimanche, et l’action pourra bientôt démarrer.

Impossible de savoir si l’opération durera deux minutes ou trois heures. Et si le dopage des ruminants est interdit, en vertu d’une étique que nous avons arbitrairement décrétée, Nicolas Favre avoue avoir aidé ses bêtes avec des produits antidiarrhéiques. De quoi éviter «que ça sorte trop clair à cause du stress», explique le paysan.

À 19h, les participants au loto se sont rassemblés autour du terrain, prêts à voir s’ils ont gagné. Certains ont pris le temps de repérer leur case. Les prix vont de 150 à 1500 francs. en fonction de la proximité de sa case avec la bouse. Les barrières ont été prolongées sur tout le pourtour du terrain rutilant, afin que les vaches n’en sortent pas. Fleur et Fourchette s’élancent, sans grande conviction, sur la pelouse. Les vaches font un petit tour, broutent quelques brins de cette herbe bien tondue.

«Elles sont trop calmes», redoute Jean, ancien municipal accompagné de sa fille et de son beau-fils. Dans le public, on sourit. «C’est à la fois stressant pour les animaux et pour nous», plaisante Benoît, qui n’était pas présent à la Coupe la veille, mais bien là vendredi, une bière à la main.

Ce qui anime les conversations dans le public, ce sont surtout les nouvelles qui tombent concernant la finale de la veille. On évoque le retrait de la coupe à Montreux, et le millier de spectateurs présent jeudi autour du terrain. Vendredi soir, Gland n’est pas encore désigné gagnant, et le public est deux fois moins nombreux.

La mesure de la position de la beuze se fait de la façon la plus sérieuse à l’aide d’un GPS. PATRICK MARTIN

Attachement à leur propriétaire ou ras-le-bol de l’exercice, les vaches font demi-tour en direction de Nicolas Favre. Accompagné de David Favre, le paysan se résout à les diriger vers le centre du terrain, avant de les laisser seules une nouvelle fois.

Après 18 minutes d’attente, Fourchette finit par lâcher une beuze de très belle facture. Le public est en liesse, la vache répond aux applaudissements par un magnifique meuglement. La soirée se terminera en musique, avec force pizza, bière et tirage de corde. Après une heure d’attente, la grande gagnante du jour est désignée. Elle ne sera malheureusement pas présente pour prendre la pose avec la bouse, et la sémillante Fourchette.

