Faune genevoise – Un loup est passé par Jussy Le Département du territoire a annoncé sur ses réseaux sociaux la présence d’un loup dans la campagne de Jussy. Violaine Duc

Un loup aperçu dans le canton du Valais en 2013 (photo d’illustration). KEYSTONE

Cette semaine, un promeneur a signalé au Département du territoire de Genève la présence d’un loup dans la campagne de Jussy.

Une deuxième personne a pu voir l’animal, et le capturer grâce à une caméra. Le Département du territoire a publié le tout sur ses réseaux sociaux.

Le département en a profité pour partager quelques conseils avisés à suivre lors d’une potentielle rencontre avec un canidé dont le retour est «progressif et naturel» en territoire genevois.

Le loup n’étant pas un chien, «il ne faut en aucun cas rechercher un contact rapproché avec lui et veiller à toujours lui ménager un espace de fuite». Il ne faut pas non plus nourrir l’animal ni l’attirer «à proximité des espaces habités».

Deuxième visite cette année

Une première depuis 150 ans Un loup repéré à Genève Un loup avait déjà été aperçu dans le canton au début de l’année, durant la nuit du 7 au 8 janvier. On avait pu alors l’observer grâce à un dispositif de piège photo automatique. Cette observation a été qualifiée d’«historique» par Luc Rebetez, garde de l’environnement, puisque l’animal ne s’était pas fait voir depuis 150 ans à Genève.

Image du loup photographié à Genève par un piège photo dans la nuit du 7 au 8 janvier. Département du territoire

