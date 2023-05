Chablais valaisan – Des habitants de Monthey ont vu «un loup» se balader entre les maisons L’animal s’est aventuré dans un quartier résidentiel ce mardi. «C’était très probablement un loup», confirme Nicolas Bourquin, chef du Service valaisan de la chasse. Patrick Monay

L’animal qu’ont pu observer plusieurs habitants de Monthey (VS) ce mardi matin est «très probablement un loup», selon les autorités cantonales. DR

«Il est resté plusieurs minutes devant chez nous. C’était impressionnant.» Comme plusieurs de ses voisins, cet habitant de Monthey (VS) a eu une surprise de taille ce mardi matin, peu après 7 h, en regardant par la fenêtre. Un animal ayant toutes les caractéristiques d’un loup s’est aventuré au milieu des maisons de ce quartier résidentiel, proche du centre-ville. «C’était très probablement un loup», confirme Nicolas Bourquin, chef du Service valaisan de la chasse, qui a visionné les vidéos.

«J’ai ouvert la porte d’entrée, il a semblé avoir peur et est parti. Le chat d’un voisin lui a même couru après pendant quelques secondes.» Un témoin de la scène

«Il n’avait pas l’air agressif, mais un peu perdu, poursuit le témoin de la scène*. J’ai ouvert la porte d’entrée, il a semblé avoir peur et est parti. Le chat d’un voisin lui a même couru après pendant quelques secondes. Mais honnêtement, je n’aurais pas voulu me retrouver à côté de lui. D’habitude, on voit ça dans les journaux. Mais là, c’était bien réel!»

DR

Quelque 240 loups sont recensés en Suisse, selon la fondation Kora qui en assure le monitorage. Une telle incursion d’un loup est-elle inhabituelle? «De moins en moins», répond Nicolas Bourquin, qui cite un précédent fin mars à Vouvry, dans la plaine du Rhône. «C’est un comportement qui nous préoccupe et nous y sommes très attentifs. Le comportement normal, pour un loup, c’est de rester à distance des habitations et des activités humaines.»

DR

Alerté dans la matinée, un garde-chasse s’est rendu sur place, muni de cartouches en caoutchouc pour procéder à un éventuel tir d’effarouchement. Mais cela n’a pas été nécessaire. Le loup n’a, pour l’heure, plus donné signe de vie dans les parages.

