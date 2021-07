Super League – Un LS encore en rodage à l’épreuve du Dynamo Kiev Après Xamax il y a une semaine, les footballeurs vaudois recevront le champion d’Ukraine, ce samedi (15 h), dans une Tuilière ouverte au public. André Boschetti

Ilija Borenovic a eu l’occasion d’évaluer le bon potentiel de ses nouveaux joueurs lors du camp d’entraînement organisé à Verbier, cette semaine. KEYSTONE

Pour la toute première fois depuis son ouverture, en novembre dernier, le stade de la Tuilière pourra accueillir des spectateurs payants, samedi. Avec une affiche alléchante au programme puisque, dans le cadre du Festival des Alpes, le LS aura le privilège de se frotter au Dynamo Kiev. Même privé de quelques-uns de ses internationaux, le récent champion d’Ukraine reste un adversaire de qualité si l’on en juge par le prolifique 4-4 qui a sanctionné sa première sortie helvétique, mercredi contre le FC Bâle.

Encore loin de la forme optimale

Un deuxième match de préparation – après une victoire (4-2) contre Xamax – qui n’effraie pas Ilija Borenovic même si son équipe est encore loin de sa forme optimale. «Nous venons de passer une semaine fantastique à Verbier où les conditions de travail étaient parfaites, raconte le coach lausannois. Nous sommes toujours dans une phase de développement et les entraînements ont surtout été axés sur la condition athlétique et la tactique. Pour être sincère, les joueurs ont beaucoup travaillé ces derniers jours et j’imagine que certains pourraient avoir les jambes un peu lourdes samedi après-midi. Mais cela ne me préoccupe pas le moins du monde, l’essentiel est ailleurs.»