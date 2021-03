Football – Un LS entre deux eaux Giorgio Contini et ses joueurs vont à Zurich samedi pour faire oublier la défaite contre Sion. Entre espoirs à alimenter et dangers à éloigner. Simon Meier

Le Lausanne-Sport de Girogio Contini cherche encore sa place en Super League. Dans un championnat aussi serré, on passe vite du rêve à l’anxiété. KEYSTONE/Laurent Gillieron)

Dans un ciel aussi instable que celui de la Super League version 2020/21, difficile de distinguer le bleu de l’anthracite. Ou alors pas longtemps, pas nettement. Le Lausanne-Sport, s’il avait battu Sion dimanche passé, serait troisième du classement. Mais il a perdu (1-3), et voilà les Vaudois obligés de surveiller leurs arrières, alors qu’ils s’en vont défier le FC Zurich, ce samedi au Letzigrund. Le cœur vaillant ou la peur au ventre?

«La déception était là, après la défaite contre Sion, mais on a évacué ça entre lundi et mardi - c’était important de tourner la page, explique l’entraîneur Giorgio Contini. On n’a pas fait tout juste, mais on n’a pas non plus à se cacher de notre performance. L’équipe est là, elle travaille, elle est heureuse, elle vit - c’est le plus important. L’avantage d’un groupe jeune, c’est que les joueurs se prennent moins la tête, c’est plus facile de retrouver un élan après une défaite.»