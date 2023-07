Amère défaite lausannoise – Un LS prometteur quitte le Wankdorf terriblement frustré Alors que le néopromu tenait un nul mérité grâce à Baldé, une faute de main de Brown permettait à Itten d’offrir in extremis une victoire un brin inespérée à YB (2-1). André Boschetti - Berne

Le Bernois Cedric Itten a eu les nerfs solides pour offrir, sur penalty et face à un bon LS, un succès pas vraiment mérité à son équipe dans le temps additionnel. keystone-sda.ch

Un indice, même éclatant, n’a jamais constitué la moindre preuve. On attendra donc encore quelques semaines, et d’autres prestations comme celle offerte au Wankdorf face au champion en titre, avant d’affirmer que le Lausanne-Sport a commencé, dimanche, une véritable et indispensable métamorphose.