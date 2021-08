Carte blanche - Un maître de l’architecture moderne suisse exposé à Paris

Regard malicieux, costume croisé et cigarette à la main, l’architecte Jean Tschumi (1904-1962) pose derrière la maquette de son projet pour le siège de Nestlé, à Vevey, un petit air de Humphrey Bogart. C’est le portrait photographique grand format qui ouvre la belle exposition que la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris, lui consacre cet été.

Une rétrospective bienvenue, qui met à l’honneur l’architecte suisse comme une figure majeure de l’architecture moderne internationale du XXe siècle. Ses commissaires, Stéphanie Quantin-Biancalani et Jean-Baptiste Minnaert, ont rassemblé ici une documentation d’une richesse extraordinaire, en partie issue d’une donation récente à l’institution française de Bernard Tschumi, le fils de l’architecte, «archistar» à son tour.

Et l’on s’y régale. Photos d’ambiance ou de chantier en noir et blanc, esquisses et fusains, plans d’architecture et détails, mais aussi éléments de mobilier, œuvres d’art et souvenirs personnels illustrent la carrière de Jean Tschumi, de ses débuts en France dans l’entre-deux-guerres comme architecte-décorateur à son épanouissement après 1945, porté par une reconnaissance internationale peu commune.

«L’œuvre de Jean Tschumi, expression d’une sensibilité rare et remarquable pour la matière et ses multiples mises en forme.»

Le déroulement à la fois thématique et chronologique des cimaises donne la mesure de l’importance de l’œuvre de Jean Tschumi, expression d’une sensibilité rare et remarquable pour la matière et ses multiples mises en forme. Toutes les échelles du projet y sont conviées, de la ville à l’objet de design.

Au centre de l’espace d’exposition, les maquettes de ses principales réalisations témoignent de cette production foisonnante, où chaque bâtiment est un jalon essentiel de la carrière de l’architecte, une véritable accélération, où s’amorce la suite d’une production sans cesse renouvelée mais qui garde, en toile de fond, une très grande cohérence quant à la démarche de son projeteur.

On y lit aussi son engagement dans la région lémanique dès les années 1950, avec une concentration impressionnante d’œuvres remarquables menées de main de maître entre son agence parisienne et son bureau lausannois au boulevard de Grancy.

Le siège de la Mutuelle Vaudoise Accidents (1951-1956) dans la campagne du Cèdre, à Lausanne, avec sa magistrale mise en scène du paysage lacustre, l’aula de l’EPUL voisin (1956-1962), le somptueux bâtiment en Y de Nestlé à Vevey (1956-1960), destiné à devenir le véritable modèle du building administratif et qui le propulsa sur le devant de la scène internationale, ou encore le siège de l’Organisation mondiale de la santé à Genève (1959-1966), avec ses façades étincelantes de verre et d’aluminium, portées par une structure-sculpture du plus bel effet.

Inspiration pour beaucoup

Autant d’architectures que de chefs-d’œuvre ponctuent la carrière de Jean Tschumi qui, malgré sa courte durée – il meurt prématurément en 1962 –, a inspiré plusieurs générations d’architectes romands. Oui, car, comme on le lit dans le catalogue de l’exposition (B. Chauveau Édition, 2021), Jean Tschumi fut aussi le premier directeur de l’école d’architecture de l’EPUL, qui deviendra l’EPFL, marquant par sa pratique de projeteur brillant et ouvert d’esprit l’enseignement d’une discipline, celle de l’architecture, en plein bouleversement après la Seconde Guerre mondiale.

Vingt ans après les recherches fondatrices de l’historien Jacques Gubler, cette reconnaissance à l’échelle européenne de l’œuvre construit de l’architecte suisse est plus que pleinement justifiée. L’exposition est à voir jusqu’au 19 septembre et mérite le déplacement.

