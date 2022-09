Gastronomie et tourisme – Un manifeste pour une Suisse gourmande Dix-neuf organisations suisses s’unissent pour faire du pays une destination touristique et gastronomique internationale. Cécile Collet

Des circuits thématiques seront créés, grâce à de nouvelles synergies entre les acteurs du tourisme et du goût (image d’illustration). 24HEURES/Philippe Maeder – A

Un manifeste, c’est politique. Celui que 19 organisations liées à la gastronomie ou au tourisme viennent de publier l’est forcément aussi. Par cette déclaration, les signataires – parmi lesquels la Fondation pour la promotion du goût, mais aussi HôtellerieSuisse ou encore la Fédération suisse des vignerons, mais pas Suisse tourisme – s’unissent pour mettre en exergue les artisans et produits régionaux afin de faire de la Suisse «une destination mondiale du tourisme du goût».

Des synergies, une vision globale

En cinq articles, les acteurs suisses du goût* indiquent leur intention de tendre vers «davantage de synergies et de moyens» au sein de leurs institutions. Ils prônent une «approche globale» dans le développement de politiques et de réseaux en faveur du terroir. Ils s’engagent à valoriser les produits régionaux issus de l’agriculture et de la viticulture, pour autant qu’ils soient «authentiques, reflets de la saisonnalité, cultivés, confectionnés ou approvisionnés éthiquement».

Un accent est mis aussi sur l’importance de mieux former autour des traditions, savoir-faire et cultures régionales, et sur davantage de partenariats entre tourisme et terroir et entre secteurs et régions, afin de favoriser l’émergence de nouveaux produits touristiques.

Groupe parlementaire du goût

Cette démarche est présentée comme une «première pierre à l’édifice». Mais l’idée est-elle vraiment nouvelle? «On en parle depuis un moment, mais ce qui change avec ce manifeste, c’est que maintenant, on va se voir régulièrement pour amorcer des projets», explique Josef Zysiadis, président de la Fondation pour la promotion du goût. L’idée est aussi de ressusciter le groupe parlementaire du goût, que l’ancien conseiller national avait créé en 2007 et qui a disparu. «Quand le patrimoine alpin sera à l’Unesco, il faudra qu’on soit prêts!» illustre-t-il.

